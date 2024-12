Verrassende naam zorgt voor eerste punten in WK Formule 1 en geeft zo visitekaartje af: "Mensen herinneren zich enkel laatste race"

Zhou Guanyu moet aan het einde van het seizoen afscheid nemen van zijn plek bij Sauber in de Formule 1. Voorlopig heeft hij nog geen vast stekje voor 2025, maar hij geeft de moed zeker nog niet op. En afgelopen weekend wist hij een visitekaartje af te geven met de eerste punten voor Sauber.

Na twee seizoenen in de Formule 1 verliest Zhou zijn racezitje bij Sauber. Het team heeft besloten om vanaf volgend seizoen Nico Hülkenberg en Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto in te zetten.

Ferrari, Cadillac, ...?

Zhou Guanyu zelf heeft nog geen uitzicht op een zitje als vaste rijder in 2025, maar als reserverijder zouden er voor hem wél mogelijkheden liggen. Ook onder meer Ferrari zou wel wat in hem zien.

De Chinees zelf geeft de strijd voorlopig nog niet op en pakte in Qatar op Lusail uit met een ongezien knappe prestatie. Met een achtste stek wist hij de eerste (vier) punten voor Sauber dit seizoen te pakken.

Visitekaartje

De Chinees werd zelfs uitgeroepen door de fans tot 'driver of the day', want achtste worden met een Sauber is dit seizoen echt wel een huzarenstukje te noemen. En dus een ferm visitekaartje ook voor Zhou zelf naar volgend jaar toe.

"Ik ben heel blij voor mezelf/ Dit is een opluchting, ook voor het team. Ik ben blij dat ik kan tonen wat ik kan. Niemand herinnert zich je eerste race, ze herinneren zich je laatste race", aldus Zhou in een reactie volgens Sporza.