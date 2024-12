Toto Wolff is zeer emotioneel rond afscheid Lewis Hamilton en komt met rake woorden

Een paar weken geleden leek er nog even onenigheid te zijn tussen Lewis Hamilton en Toto Wolff bij Mercedes, maar het moge duidelijk zijn: Wolff gaat Hamilton missen, nu die naar Ferrari trekt.

De relatie tussen Hamilton en Mercedes heeft in de afgelopen jaren geleid tot acht opeenvolgende constructeurstitels en zes wereldkampioenschappen. Toch neemt de Brit na dit seizoen afscheid en vertrekt hij naar Ferrari.

Emoties de vrije loop

In een nieuw boek, Mercedes F1: Life in the fast lane, sprak Wolff over de 'houdbaarheid' van iedereen, inclusief Hamilton. Deze uitspraak leidde tot verwarring, waarbij sommige mensen dachten dat Wolff de vaardigheden van Hamilton in twijfel trok.

Dat weerlegde Wolff meteen. Enkele weken later is hij nu zelfs met een emotioneel pleidooi gekomen nu het afscheid van Hamilton wel érg nabij is.

Bijzonder lange rit samen

Na een succesvolle periode van twaalf seizoenen komt in Abu Dhabi officieel een einde aan de samenwerking tussen de Oostenrijker en Hamilton, weet F1 Maximaal.

"Na twaalf ongelooflijke jaren maken we ons op om dit weekend het laatste hoofdstuk te schrijven van ons raceverhaal met Lewis Hamilton. Het is een hele reis geweest. Toen we in 2013 voor het eerst gingen samenwerken, konden we ons niet voorstellen wat er allemaal in het verschiet lag. Maar onze relatie was meer dan cijfers en statistieken."