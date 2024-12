'Nieuwe regels FIA op komst: nog meer macht voor voorzitter Ben Sulayem'

De laatste weken is er heel wat te doen over het gedrag van de rijders in de Formule 1. Max Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA, ondertussen moest ook Charles Leclerc een zware boete incasseren voor vloekwoorden en er waren nog wel wat incidentjes.

Is het oorlog tussen de rijders en de FIA? De renners zijn het collectief oneens met de zware straffen voor Max Verstappen en Charles Leclerc en hebben collectief besloten om in de tegenaanval te gaan tegen de FIA. Nieuwe statuten gestemd op 13 december Fucked leverde Verstappen een taakstraf op, Leclerc van zijn kant kreeg een boete van niet minder dan 10.000 euro van de FIA. Met een krachtig statement maken de rijders nu komaf met de organisatie. En dus kwamen de rijders met een ferm statement naar buiten. Vorige week ging Verstappen vervolgens Ben Sulayem opzoeken voor een gesprek, ondertussen is de FIA opnieuw met nieuws naar buiten gekomen middels een nieuw reglement. Nog meer macht voor Ben Sulayem? Volgens de BBC zouden die nieuwe regels voor nog meer macht zorgen voor Ben Sulayem. Op 13 december wordt er vervolgens gestemd over de wijziging van de statuten. Benieuwd of het nieuwe plan goedgekeurd zal worden door de FIA. Alle ethische klachten zouden vanaf heden worden gecontroleerd door de FIA-president en de president van de FIA-senaat, in plaats van door de FIA-senaat zelf.