Na het ongeval van Tom Waes worden er ernstige vragen gesteld: vereniging reageert zeer duidelijk

Opschudding in Antwerpen vrijdagnacht. Daar raakte Tom Waes betrokken in een zwaar verkeersongeluk met zijn Porsche. Waes is een grote Porscheliefhebber, zoveel is duidelijk. En hoe veilig zijn oldtimers nu eigenlijk?

Tom Waes is een groot liefhebber van wagens, van oude wagens en van oldtimers. En ook Porsches zijn van hem een grote passie. In tv-programma Tomtesterom wijdde hij ooit zelfs een aflevering aan oldtimers, om maar te zeggen. Porsche van Waes Zijn liefde voor Porsche heeft hem op vrijdagnacht echter bijna het leven gekost, want de 56-jarige man heeft een zwaar verkeersongeval gehad met zijn geliefde wagen. Zijn Porsche zou een rol kunnen hebben gespeeld in de ernst van zijn verwondingen. Zo zou er geen airbag zijn geweest in de wagen, waardoor dat bij een crash extra gevaarlijk is. Heel gedisciplineerde chauffeurs “Er gebeurt maar heel zelden een accident. 95 procent van ons rijdt heel gedisciplineerd, met respect voor de wagens die nu eenmaal cultureel erfgoed zijn. Daar rij je voorzichtiger mee dan met een firmawagen." "Er zitten altijd wel een paar cowboys bij, met zware Amerikaanse V8-motoren, Mustangs of Firebirds, maar dat is een kleine minderheid", aldus Peter Vandijck uit Kapellen, voorzitter van de club Oldtimers and Friends, in Gazet van Antwerpen.