Is de cirkel rond? Sergio Perez is de 'slechtste ploegmaat' van wereldkampioen sinds ... Jos Verstappen

Ook de race in Qatar leverde opnieuw heel wat commotie op bij Sergio Perez, die zo andermaal ferm tekortschoot. Zeker als je het gaat vergelijken met zijn teamgenoot Max Verstappen, die op het circuit van Lusail de race won.

Voor de race van zondag wist Sergio Perez zich als negende te kwalificeren, maar daarin liep het andermaal fout. Geen punten op die manier voor de Mexicaan.

En ook in de sprintrace kwam de Mexicaan er andermaal niet aan te pas. Daarin miste hij onder meer een groen licht bij het starten uit de pits.

Perez.... just sleeping through the start????? Like? The way Colapinto just said bye 😭😭 pic.twitter.com/32FbEQkg5o