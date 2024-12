Het plotse einde van 'prestatiepsychopaat' bij groot autoconcern

Carlos Tavares, de CEO van Stellantis is per direct vertrokken. De raad van bestuur van Stellantis heeft zijn ontslag met onmiddellijke ingang aanvaard, na een jaar van tegenvallende resultaten en interne spanningen.

2024 bleek een rampjaar voor Stellantis. Vooral in Noord-Amerika vielen de verkoopcijfers tegen, terwijl de transitie naar elektrische auto’s vertraging opliep door productieproblemen. Stellantis is het moederbedrijf van onder meer Opel, Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep en Alfa Romeo.

Herstructureringen mislukt?

Hoewel Tavares een groot herstructureringsplan opzette om de winstgevendheid te herstellen, bleven de resultaten uit. De aandelenkoers van Stellantis daalde dit jaar met bijna 40%, wat de druk op Tavares enorm vergrootte.

Tavares zou er nu zelf ook de brui hebben aan gegeven, waardoor het persbericht de wereld kon ingestuurd worden. Andere analisten spreken dat tegen.

Prestatiepsychopaat

Volgens Het Laatste Nieuws noemde Tavares zich naar eigen zeggen een prestatiepsychopaat. Een baas, zeker geen vriend achter het scherm of de auto.

"In het dagelijks leven is hij vriendelijk en maakt hij grapjes. Maar op kantoor lijkt het altijd alsof hij zijn hond kwijt is. Hij kijkt constant chagrijnig, schrijft de Franse zakenkrant 'Les Echos'." Nu is er dus vervroegd aan einde gekomen aan de samenwerking, enkele maanden na een steile opgang.