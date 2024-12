F1-team neemt verregaande beslissing en laat rijder vlak voor seizoenseinde vertrekken

Ocon begreep niet waarom hij nu zoveel trager is en hij hoopte nog dat hij samen met het team de oorzaak kon achterhalen. De laatste weken hinkt hij steeds meer achterop bij zijn ploegmaat Gasly;

Aan het begin van het Formule 1-seizoen was Esteban Ocon nochtans vaak sneller dan Pierre Gasly in de kwalificaties. In de eerste 21 (sprint-)kwalificaties was Ocon maar liefst 14 keer de beste Alpine-rijder.

Maar sinds de Grand Prix van Austin heeft Gasly de bovenhand genomen. En dus hebben ze bij Alpine nu een serieuze beslissing genomen. Eentje die bij Ocon mogelijk toch wel hard zal aankomen.

Thank you, Esteban ❤ ​



​We've shared some special memories together and wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/PXdHdAjIRv