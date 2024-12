🎥 Unieke kans voor de autoliefhebber: Bernie Ecclestone verkoopt 69 iconische F1-auto's uit zijn collectie

Wie altijd al een iconische Formule 1-auto wilde bezitten, krijgt de kans van zijn leven. Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone heeft besloten maar liefst 69 bolides uit zijn privécollectie te verkopen.

"Ik hou van al mijn auto's, maar het moment is gekomen om na te denken wat ermee gebeurt op het moment dat ik er niet meer ben", verklaarde Ecclestone. De verkoop biedt hem de kans om te zorgen dat zijn bolides in de juiste handen terechtkomen.

De collectie bevat enkele van de meest legendarische Formule 1-auto’s, waarvan drie Ferrari’s. De Ferrari F2002 waarmee Michael Schumacher in 2002 zijn vijfde wereldtitel veroverde, de Ferrari 375 waarmee Alberto Ascari in 1951 de GP van Italië won, en de Ferrari Dino die Mike Hawthorn in 1958 tot wereldkampioen maakte.

Een van de meest iconische auto's in de verkoop is de Brabham BT46 Fan Car. Deze auto maakte geschiedenis toen Niki Lauda de Zweedse GP van 1978 won.

Indrukwekkende collectie

Dit is niet de eerste keer dat Ecclestone een deel van zijn collectie verkoopt. In 2007 werden 50 van zijn auto's geveild, waaronder een Mercedes SSK Roadster uit 1928 en een Lancia Astura cabriolet uit 1939, die ooit van de Italiaanse dictator Benito Mussolini was.

De verkoop biedt Formule 1-fans de kans om een stukje geschiedenis in huis te halen. Het is nog niet bekend hoeveel de wagens zullen opleveren.