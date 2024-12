Zijn onze Belgische wegen echt zo slecht? Cijfers spreken boekdelen

De kwaliteit van de Belgische wegen staat opnieuw ter discussie na een opmerkelijke terugval op de internationale ranglijst van het World Economic Forum. Ons land zakte van de 21ste naar de 61ste plaats, een nieuw dieptepunt.

Volgens de Travel & Tourist Development Index van het WEF, die elke drie jaar wordt gepubliceerd, scoort België steeds slechter op wegkwaliteit. Landen zoals India, Rwanda en Turkije doen het opmerkelijk beter.

Een studie van Cyclomedia toont aan dat inwoners van steden zoals Brussel, Antwerpen en Namen de slechte wegkwaliteit rechtstreeks in verband brengen met verkeersveiligheid. Vooral in Namen (64%) en Brussel (63%) leeft de ongerustheid sterk. Daarbij komt nog de angst voor verkeersongevallen, die in Brussel 37% van de inwoners bezighoudt.

Bruggen en tunnels

Veel van de Belgische bruggen en viaducten dateren uit de jaren 70 en voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen. In Vlaanderen blijkt drie op de tien bruggen structurele gebreken te vertonen.

Hoewel er plannen zijn om zestien nieuwe bruggen en zeven tunnels te bouwen, blijven de zorgen groot. Vooral de traagheid waarmee de renovatiewerken worden aangepakt, draagt bij aan de frustratie.

Naast automobilisten voelen vooral zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers zich onvoldoende beschermd. In Brussel vindt 45% dat er te weinig aandacht is voor hun veiligheid, terwijl in Antwerpen en Namen respectievelijk 40% en 47% dit standpunt delen.