Was de straf voor Lando Norris in Qatar te zwaar? Teambaas spreekt zich uit

Na de Grand Prix van Qatar is McLaren-teambaas Andrea Stella kritisch over de straffen in de Formule 1. Lando Norris kreeg een stop/go-penalty van tien seconden na een overtreding, en Stella vindt dat de straf te zwaar was in verhouding tot het risico van de overtreding.

Andrea Stella uitte zijn frustratie over de zwaarte van de straf die Lando Norris kreeg na de race in Qatar. De straf volgde op een overtreding waarbij Norris door een gele vlagzone reed zonder zijn snelheid voldoende te verminderen. "Het moet gezegd worden dat de situatie erg verwarrend was, omdat de gele vlag eerst werd getoond en later weer werd weggehaald, maar de situatie op de baan bleef onveranderd", aldus Stella. Stella benadrukte dat de straf in zijn ogen niet proportioneel was. "Er is geen evenredigheid tussen de ernst van de overtreding en de opgelegde straf." Lando Norris zelf toonde na de race begrip voor de straf, ondanks de impact die het had op zijn race. Hij gaf aan dat hij het eens was met de beslissing van de stewards, mits hij daadwerkelijk de overtreding had begaan zoals beweerd. De situatie werd verder beladen door het feit dat Max Verstappen de overtreding van Norris meldde via zijn boordradio. Dit werd gezien als een manier om de stewards te attenderen op de overtreding, iets wat Norris zelf niet bijzonder leek te storen. "Goed van hem, dat is wat iedereen doet. Ik zou hetzelfde gedaan hebben", zei Norris hierover. Volgens Norris was het melden van de overtreding niets buitengewoons.