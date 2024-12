Slecht nieuw voor de autoliefhebber: Exclusieve supercar dat meer dan een miljoen euro kost is volledig uitverkocht

De Alfa Romeo 33 Stradale is met slechts 33 geproduceerde exemplaren een van de meest exclusieve auto's ter wereld. Met een prijs die ruim boven de miljoen euro ligt, is deze supercar alleen weggelegd voor de absolute elite.

Om de prestaties van de 33 Stradale te perfectioneren, voerde Alfa Romeo uitgebreide tests uit op het beroemde testcircuit van Nardo in Italië. Hier valideerde het team de topsnelheid van 333 km/u en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in minder dan drie seconden.

De 33 Stradale wordt aangedreven door een 3.0-liter twin-turbo V6-motor die meer dan 620 pk levert. Het vermogen wordt via een achttraps DCT-versnellingsbak en een elektronisch sperdifferentieel uitsluitend op de achterwielen overgebracht.

Naast de snelheidsproeven in Nardo werd de wegligging en algemene balans van de 33 Stradale getest in het testcentrum van Balocco. Hier kregen de remmen, het chassis en de algehele handling extra aandacht om ervoor te zorgen dat de supercar niet alleen snel, maar ook perfect beheersbaar is.

Later deze maand worden de eerste exemplaren van de 33 Stradale geleverd aan hun eigenaren. Hoewel de auto ongetwijfeld de weg op kan, zal een groot deel van de 33 exemplaren waarschijnlijk in privécollecties verdwijnen.

