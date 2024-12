Rijden onder invloed: België scoort opvallend slechter dan buurland

Deze week lanceerde de overheid opnieuw de Bob-campagne om bestuurders aan te moedigen veilige keuzes te maken. Ondanks jarenlange sensibiliseringscampagnes blijft rijden onder invloed een groot probleem in België, waar verhoudingsgewijs meer overtredingen plaatsvinden dan in buurland Frankrijk.

België telt in verhouding meer overtredingen voor rijden onder invloed dan Frankrijk, ondanks de zesvoudige populatie van onze zuiderburen. In 2023 werden in België 46.712 boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed, terwijl Frankrijk 168.520 boetes noteerde.

Voor de wintercampagne werd slechts 1,15% positieve testen gerapporteerd, en in de zomermaanden 2,24%. VIAS bekritiseert de gebrekkige registratiepraktijken en benadrukt het belang van continu toezicht.

Wallonië

Uit de beschikbare gegevens blijkt een opvallende regionale kloof. In Wallonië ligt het aantal boetes voor rijden onder invloed aanzienlijk hoger. Luxemburg scoort het slechtst met 8,3 boetes per 1.000 inwoners, gevolgd door Henegouwen (5,9) en Namen (4,9).

De provincie Luxemburg noteert met afstand de meeste overtredingen per inwoner, maar dat komt deels door het hoge aantal controles. Deze provincie staat bekend om zijn intensieve handhaving, wat een invloed heeft op de cijfers.

In Vlaanderen lijkt rijden onder invloed minder gebruikelijk. Sommige analisten vermoeden dat Vlamingen minder vaak rijden na het drinken van alcohol, al is dit moeilijk hard te maken zonder meer uitgebreide gegevens.