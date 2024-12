Opvallend detail onthuld: Tom Waes reageert voor het eerst na zwaar ongeval

De familie van Tom Waes heeft een nieuwe update gedeeld over de gezondheidstoestand na zijn zwaar ongeval op de Antwerpse Ring. Hoewel zijn toestand nu stabiel is en hij buiten levensgevaar verkeert, moet Waes nog aanvullende scans ondergaan om mogelijke breuken beter in kaart te brengen.

Het ongeval vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1 uur. Tom Waes reed in zijn oldtimer Porsche op de Antwerpse Ring, vermoedelijk onderweg naar huis, toen hij een botsabsorbeerder nabij de Kennedytunnel frontaal raakte. Geen reanimatie Aanvankelijk werd gemeld dat Tom Waes door hulpdiensten gereanimeerd moest worden. Zijn familie en de VRT hebben die informatie inmiddels gecorrigeerd. “Tom diende niet gereanimeerd te worden, noch op de plaats van het ongeval, noch in het ziekenhuis,” aldus een mededeling van zijn familie. Bart Peeters Waes heeft intussen zelfstandig kunnen ademen en zelfs met zijn familie gesproken. Zij lieten weten opgelucht te zijn dat ze hem even konden vastpakken. In een persoonlijke boodschap bedankte Waes zijn vriend Bart Peeters voor diens steun tijdens een concert in de Lotto Arena. “Danku lieve vriend", schreef de presentator in een Instagram Story. Hoewel zijn situatie stabiel is, moet Waes nog orthopedische scans ondergaan om eventuele breuken of andere schade te beoordelen. Zijn familie benadrukt dat de focus nu ligt op volledig herstel en vraagt om privacy. Voor Waes en zijn familie blijft het voorlopig afwachten hoe zijn herstel zal verlopen. "We zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen, maar vragen om geen verdere pogingen tot contact", klinkt het.