Is er nog hoop voor Franco Colapinto bij Red Bull Racing? Helmut Marko en Christian Horner geven duidelijk antwoord

De toekomst van Franco Colapinto in de Formule 1 lijkt steeds onzekerder te worden, zeker als het om een zitje bij Red Bull Racing gaat. Zowel Helmut Marko als Christian Horner hebben laten doorschemeren dat de focus ligt op rijders uit hun eigen talentenprogramma, zoals Yuki Tsunoda en Liam Lawson.

Na indrukwekkende prestaties in zijn vroege Formule 1-optredens leek Franco Colapinto in beeld te zijn voor een plek bij Red Bull Racing. Zijn naam werd genoemd als mogelijke vervanger van Sergio Pérez, wiens toekomst bij het team onzeker blijft. Echter, crashes in Brazilië en Las Vegas hebben mogelijk een negatieve invloed gehad op zijn kansen.

Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko bevestigde na de race in Qatar dat Colapinto geen prioriteit heeft binnen het team. “We hebben intern voldoende rijders die klaar zijn om de stap naar Red Bull Racing te maken", verklaarde Marko.

Christian Horner

Ook Christian Horner gaf aan dat Red Bull de voorkeur geeft aan rijders uit hun eigen programma. "We hebben genoeg goede rijders, zoals Liam en Yuki, die het in Qatar goed deden. Daarnaast zien we ook potentieel in coureurs zoals Isack Hadjar, die een sterke Formule 2-race reed en dicht bij het kampioenschap staat.”

Volgens Horner houdt Red Bull wel altijd de markt in de gaten, wat mogelijk heeft geleid tot gesprekken met Williams over een zitje voor Colapinto. Toch lijkt de nadruk te blijven liggen op de ontwikkeling van hun eigen coureurs, zoals Lawson en Tsunoda.

Een belangrijke overweging voor Red Bull is of een nieuwe teamgenoot zich staande kan houden naast Max Verstappen. Horner benadrukt dat dit een van de moeilijkste uitdagingen is in de Formule 1. “Iedere coureur op de grid zou het lastig hebben naast Max", zei hij.