Brussel overweegt strenge maatregelen tegen zware SUV's: wat zijn de opties?

Deze week werd een studie gepresenteerd in opdracht van de Brusselse minister van Mobiliteit, Elke Van Den Brandt, die mogelijk gevolgen kan hebben voor de toekomst van SUV's in de stad. De studie zou kunnen leiden tot maatregelen om het gebruik en de aankoop van zware SUV's te ontmoedigen.

Toch zijn er steeds meer zorgen over de negatieve effecten van SUV’s. Ze zijn vaak zwaarder dan andere auto’s, wat zorgt voor meer brandstofverbruik en vervuiling. Ook nemen ze veel ruimte in, wat in steden als Brussel een probleem is waar steeds minder plaats is voor verkeer.

Supernota

De supernota van minister Van Den Brandt geeft aan dat er maatregelen zullen worden genomen om zware SUV’s tegen te gaan. Tussen 2013 en 2023 zijn de populairste auto's in België gemiddeld 10% zwaarder geworden, en ze nemen meer ruimte in beslag.

Er is wel discussie over of SUV’s echt gevaarlijker zijn dan andere voertuigen. Onderzoek toont aan dat een lichter voertuig dat botst met een zwaardere SUV, een groter risico op letsel heeft.

De Brusselse regering overweegt verschillende maatregelen om het gebruik van SUV’s te verminderen. In Parijs zijn bijvoorbeeld de parkeertarieven voor zware auto's veel hoger. In Brussel worden maatregelen zoals belasting op gewicht, hogere parkeertarieven en verbodszones rondom scholen besproken.

Het is nog niet duidelijk welke maatregelen er precies genomen zullen worden, omdat de onderhandelingen nog bezig zijn. Er is veel verdeeldheid over wat de beste aanpak is.