WK-strijd opnieuw wat spannender geworden na pittige sprintrace

Het wereldkampioenschap in de Moto GP is nog een beetje spannender geworden. Dat met dank aan de sprintrace op zaterdag in de Grote Prijs van Japan. De kloof tussen de WK-leider en de grote concurrent is nog amper vijftien punten.

Het werd een pittige sprintrace in de Grote Prijs van Japan. Pedro Acosta had de pole weten te veroveren, maar was die in de eerste bocht eigenlijk al kwijt toen Enea Bastianini hem langs de buitenkant passeerd.

Valpartij voor Acosta

Daarna greep Acosta wel opnieuw de macht en zo leek hij op weg naar zijn eerste MotoGP-overwinning, maar zover zou het uiteindelijk toch niet gaan komen.

De Tech3-rijder crashte met nog drie ronden te gaan, toen hij wel nog aan de leiding reed. Francesco Bagnaia nam het geschenk met veel dankbaarheid aan en wist zo zes punten in te lopen in de WK-tussenstand.

Vijftien punten verschil

Ducati pakte een knap een-tweetje in de sprintrace in Japan, maar ook WK-leider Martin kon de schade toch nog beperken. Hij was pas als elfde kunnen vertrekken, maar kon toch nog vierde worden.

Zo is Bagnaia nu zes punten dichter gekomen op Martin. De kloof tussen beide rijders is met de race van zondag in het verschiet nog vijftien punten.