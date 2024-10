Van tragedie tot hoop: hoe Bianchi's nalatenschap de racewereld blijvend heeft beïnvloed

Het is ondertussen alweer tien jaar geleden dat Jules Bianchi zwaar crashte tijdens de Grote Prijs van Japan in de Formule 1. Sindsdien is er heel wat veranderd, ook wat de veiligheid betreft.

Jules Bianchi overleed in juli 2015 aan de gevolgen van een zware crash die hij opliep in de Grote Prijs van Japan op 5 oktober 2014. Hij raakte daarbij in een coma en zou nooit meer herstellen, waarna hij in Nice overleed enkele maanden later.

Veiligheid van groot belang

Sindsdien is er heel wat veranderd in de Formule 1, zeker ook qua veiligheid. Dat stemt de familie van de onfortuinlijk en veel te vroeg overleden Bianchi al bij al gelukkig.

De familie heeft ondertussen al een stichting opgericht in het ziekenhuis in Nice waar Bianchi naartoe werd gebracht na zijn crash in Japan. Ze willen andere mensen met hersenletsels op die manier helpen en bijstaan.

Stichting is nagedachtenis

"Het positieve is dat we hem zo kunnen laten verder leven. De stichting is in zijn nagedachtenis", aldus moeder Christine Bianchi tegen The Daily Mail. "We helpen waar kan en waar mogelijk."

"De verbeteringen die er in de Formule 1 zijn gekomen sindsdien? Die geven een soort van geruststelling. Andere coureurs hun leven worden gered."