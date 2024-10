Oud-wereldkampioen is duidelijk over Max Verstappen: "Ze moeten dat voor hem oplossen"

Jacques Villeneuve werd in 1997 wereldkampioen in de Formule 1. Ondertussen is hij nog steeds het circus van dichtbij aan het opvolgen. Hij heeft nu ook een duidelijke raad richting het team van Max Verstappen.

Max Verstappen heeft met zes Grote Prijzen voor de boeg nog 52 punten voorsprong in de stand om de wereldtitel op Lando Norris. Toch is het WK dus nog niet helemaal besloten. Voorlopig is er nog geen vuiltje aan de lucht, maar dat kan de komende maand misschien wel nog veranderen. En dus moeten ze bij Red Bull wel degelijk aan de bak om Verstappen te helpen. Jacques Villeneuve werd in 1997 wereldkampioen in de Formule 1. Hij heeft nu een zeer duidelijke boodschap voor Red Bull. Daarbij komt hij ook met opvallende steun voor Max Verstappen. Met Max Verstappen komt het goed "Het wordt tijd dat Red Bull de problemen oplost voor Max Verstappen. Ze zeggen dat ze het probleem kennen? Wel: dat ze er dan mee aan de slag gaan en het oplossen. Ze zullen dat wel doen nu, denk ik", is hij duidelijk bij Formule 1 Magazine. "En ze zullen zich blijven verbeteren. Met Max Verstappen komt het wel goed. Zo'n break van een paar weken kan hem en het team helpen." De volgende Grote Prijs is binnen twee weken in de Verenigde Staten van Amerika.