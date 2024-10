Europa hakt knoop door en zet China voor het blok: wat zijn de gevolgen voor auto-industrie?

Het is een beetje oorlog tussen Europa en China. Er wordt op het allerhoogste niveau onderhandeld over de importtaksen. De beide mogendheden willen het daarbij hard spelen en Europa is nu met nieuws naar buiten gekomen.

De Europese Commissie wilde bovenop de 10 procent invoerrechten die er nu zijn een importtaks tot - afhankelijk van model tot model en wagen tot wagen - 38 procent vragen. Europa en China gingen daarop aan het onderhandelen, want ook China wilde uitpakken met fikse invoerrechten voor Europese auto's. En daar zouden diverse Europese merken niet beter van worden. Europa hakt knoop door "Het is positief dat er nu wel onderhandeld wordt en ik denk dat er wel een onderhandelde oplossing zal komen, waarbij Europa de tarieven iets matigt en China kan overtuigen om geen tegenmaatregelen te nemen", was expert Patrick Casselman bij Kanaal Z optimistisch een tijdje terug. Nu heeft Europa de knoop doorgehakt. Vanaf volgende maand komen er extra heffingen van 7 tot 35 procent op Chinese wagens. Frankrijk en Italië waren de grote voorstanders, Duitsland en Spanje waren tegen. België was een van de vele landen die zich onthielden. Benieuwd wat het Chinese NIO nu al dan niet gaat doen met Audi Vorst. Tot op heden is er nog geen nieuws over een eventuele overname.