Deze statistiek maakt duidelijk hoe dominant Max Verstappen toch nog altijd is

Max Verstappen heeft momenteel nog 52 punten voorsprong in de stand om de WK-titel bij de rijders. Lando Norris zit hem de voorbije races wel wat meer op de hielen. Toch blijft Max Verstappen heel dominant.

Als Max Verstappen in de toekomstige races gewoon tweede wordt, dan mag Lando Norris alles winnen en is het nog altijd onvoldoende om de eindzege te pakken in de WK-strijd.

En dus heeft de Nederlander die in ons land is geboren nog steeds alles in eigen handen. Als we de voorbije achttien Grote Prijzen onder de loep nemen, dan is Verstappen nog steeds bijzonder dominant.

Max has led more laps this year than Lando, Oscar and Charles combined šŸ’Ø pic.twitter.com/cq3CGDySw3 — Autosport (@autosport) October 5, 2024

De Nederlander heeft dan weliswaar geen al te grote voorsprong (meer) op Lando Norris & co, maar doorheen het seizoen heeft hij toch laten zien dat hij heel wat adelbrieven kan voorleggen.

43 procent van de tijd op kop

Zo becijferde Autosport een keertje hoeveel rondes alle rijders dit seizoen al op kop reden in het seizoen. Dan is de dominantie van Verstappen plots veel groter dan de pure WK-punten op dit moment zeggen.

Hij reed al bijna 500 rondes op kop en dat zijn er meer dan Norris, Piastri en Leclerc samen. Alle andere rijders reden 615 rondes op kop. In totaal zit Verstappen met zijn 468 op 1083 rondes aan zo'n 43 procent van de rondes op kop.