Definitief: Frans F1-team wijst eigen huismotor de deur

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook door Formula One bevestigd. De Franse renstal Alpine wijst de eigen huismotor af en gaat aan de slag met Mercedes vanaf 2026.

Groot nieuws op komst bij Alpine. De Franse renstal zal het eigen huismerk Renault gaan verlaten en een team op zichzelf gaan worden vanaf 2026. Vanaf dan zouden ze dan met een motor van Mercedes onder de kap gaan rijden. Gesprekken daarover zijn ondertussen volop gaande, maar dat het niet meer met Renault zal zijn is wél al bevestigd. Vanaf 2026 met Mercedes onder de kap Dit seizoen rijdt Alpine in het achterveld met Pierre Gasly en Esteban Ocon. Verder dan een negende plaats raakten ze dit seizoen nog niet, met dertien punten staan ze amper negende. Renault en Alpine leken op weg naar een heel lang huwelijk, maar nu is er dus besloten om uit elkaar te gaan. Er is inmiddels gestemd voor een definitief einde voor Renault. Nog drie verschillende motoren voor het hele pak In het verleden had Renault ook bij onder meer Red Bull nog een motor onder de kap liggen, maar zij kozen in 2019 voor Honda. Met Mercedes, Ferrari en Honda zullen er vanaf 2026 voorlopig maar drie verschillende motoren meer worden gebruikt.