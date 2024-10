De opvallende reden waarom er minder verkeersdoden vallen in België

De elektrische auto heeft zo zijn gevolgen op het wagenpark. En er zijn ook mensen die nu meer dan vroeger hun rijstijl aanpassen, zo blijkt. Het zou zelfs het aantal verkeersdoden beperken.

Elektrische rijders die trager rijden dan de maximumsnelheid? Dat heeft een duidelijke reden. Het zou daarbij vooral gaan over het sparen van de batterij. Toch heeft het ook andere gevolgen.

Volgens verkeersinstituut Vias is het zelfs één van de redenen waardoor er tegenwoordig minder doden vallen op onze snelwegen. Hoe rijstijl van belang kan zijn voor het aantal doden die er vallen dus.

Hans D'hondt getuigt erover in Het Laatste Nieuws. "Volgens BMW bedraagt de actieradius van mijn wagen met een volle batterij 590 kilometer en als je veel op de snelweg rijdt zoals ik, trager dan toegestaan, dan haal je dat wel in de zomer."

Zonder airco en met het dak open

"Let ik niet op mijn snelheid en rij ik met 120 à 130 km per uur, dan zakt mijn bereik al naar 450 kilometer. Dankzij mijn rijstijl zingt mijn wagen het toch 140 kilometer langer uit", aldus D'hondt.

Hij legt ook nog uit dat het bereik in de winter nog een pak lager ligt en dat hij graag langer wil toekomen met een tankbeurt. "Deze zomer was het buiten warm toen we met de kinderen naar de Ardennen trokken, maar ik heb gereden zonder airco, met de ramen en het dak open."