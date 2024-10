"Daardoor beseffen bestuurders dat er in België kordaat en streng wordt opgetreden"

Buitenlandse bestuurders betalen in België al te vaak hun boete niet. En daar hebben ze nu een plan voor gemaakt om dat wél te gaan afdwingen. Vanaf 2025 zou er iets nieuws in voege kunnen treden.

Buitenlandse bestuurders proberen al eens te ontkomen aan het betalen van een boete als ze op Belgische wegen worden betrapt op drangebruik of het gebruik van drugs..

Regels vanaf 2025

Dat gaat binnenkort veranderen, want vanaf 1 januari 2025 zullen ze een waarborg van 1260 euro moeten betalen. Anders zal hun auto meteen in beslag genomen worden.

Elke dag worden gemiddeld tien buitenlandse bestuurders in ons land betrapt op drinken en rijden, weet Het Nieuwsblad. Tel daarbij nog eens drie niet-Belgische bestuurders die drugs gebruikten en je komt op zo'n tien miljoen euro per jaar aan boetes.

Streng straffen

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is opgetogen. Daar weten ze dat België een belangrijk transitland is voor vrachtverkeer. Dan moet er een goed systeem zijn om straffen uit te delen.

"Er rijden veel buitenlandse bestuurders over onze ­wegen”, aldus VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. Straffen zijn dus belangrijk: "Daardoor beseffen ook buitenlandse bestuurders dat in België streng en kordaat wordt ingegrepen." Als we de straffen vergelijken met de buurlanden, dan gaan we nu een strenger beleid voeren dan pakweg Nederland.