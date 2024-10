🎥 Achter de schermen: het komische moment van Neuville dat de Rally van Chili kleurde

De Rally van Chili zit erop. Voor WK-leider en onze landgenoot Thierry Neuville werd het geen topweekend, maar met oog op de eindstrijd en de wereldtitel deed hij wel prima zaken. De schade is meer dan beperkt.

Thierry Neuville zag in Chili - net als eerder in Griekenland - zijn grote concurrent en veelvuldig wereldkampioen Sebastien Ogier uitvallen. En dus deed de Belg alweer een prima zaak in de strijd om de wereldtitel.

Ogier deed wel nog van zich spreken op zondag door alle races en de Powerstage naar zijn hand te zetten. Toch blijft Neuville veruit op kop. In de WK-tussenstand heeft hij nu 29 punten meer dan zijn ploegmaat Tänak en 41 meer dan Ogier.

"Thierry...look at the flag!" ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช

"Oh! Wrong car!" ๐Ÿ˜‚



Check out more exclusive behind-the-scenes goodness like this from Rally Chile in the latest episode of Liaison ๐Ÿ‘€



๐Ÿ“บ Tap below to watch the full video ๐Ÿ‘‡ #WRC | #RallyChile | @thierryneuville — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) October 5, 2024

Even was er in Chili wel een grappig momentje. Dat is nu gebleken uit beelden die achter de schermen werden gemaakt. Met Thierry Neuville in een hoofdrol.

Verkeerde wagen

Bij de start van een nieuwe rit wilde hij zomaar in de wagen stappen van zijn ploegmaat Ott Tänak. De Belg was zich van geen kwaad bewust en werd door zijn team erop attent gemaakt.

"Kijk naar de vlag", klonk het. De Estse vlag en die van België lijkt in de verste verten niet op elkaar. En toen had Neuville de boodschap begrepen. Waarop hij op zoek ging naar zijn eigen wagen. Toch wel opvallend.