Williams maakt opmerkelijke rijderswissel: "Hij was al speciaal, de buitenwereld kende hem alleen nog niet"

Na de recente crash van Logan Sargeant in Zandvoort heeft Williams de beslissing genomen om Franco Colapinto vanaf Monza in te schakelen.

James Vowles moest ingrijpen en besloot om Colapinto aan het team toe te voegen. Colapinto, afkomstig uit het opleidingsprogramma van Williams, heeft tot nu toe geen indrukwekkende resultaten in de opstapklassen behaald.

Vowles heeft echter vertrouwen in Colapinto en verwijst naar zijn eigen ervaringen. "Een maand geleden kende de wereld zijn naam nog niet, maar nu is hij ineens bekend. Hij was al speciaal, de buitenwereld kende hem alleen nog niet", zegt de teambaas tijdens een evenement van The Wall Street Journal.

Colapinto begon op negenjarige leeftijd met karten in Argentinië en maakte in 2018 de overstap naar de autosport. Hij debuteerde in de Spaanse Formule 4 en behaalde in 2019 zijn eerste titel. Later deed hij ook uitstapjes naar de Euroformula Open en de endurance-racerij, waar hij podiumplaatsen behaalde in de Asian Le Mans Series en de 24 uur van Le Mans.

In 2022 keerde hij fulltime terug naar de single-seaters en maakte indruk in de Formule 3 en 2, met in totaal vier overwinningen in de Formule 3 en één in de Formule 2. Vowles benadrukt dat Colapinto’s aanpassingsvermogen van cruciaal belang is voor zijn carrière.

Na Sargeants crash en de rijderswissel wordt de jongensdroom van Colapinto dus werkelijkheid. Met het oog op de Grand Prix van Brazilië kijkt Colapinto dan ook uit naar zijn eerste race in Zuid-Amerika.