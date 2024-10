Voormalige Red Bull-coureur over het einde van Ricciardo: "Als je niet meer voor 100% toegewijd bent..."

In de afgelopen jaren had Daniel Ricciardo moeite om zijn winnende vorm van zijn Red Bull-periode vast te houden. Volgens David Coulthard is zijn Formule 1-carrière stilletjes ten einde gekomen.

Ricciardo’s laatste drie seizoenen in de Formule 1 waren zonder twijfel zijn moeilijkste. Na tegenvallende prestaties in 2022 besloten McLaren en Ricciardo hun samenwerking vroegtijdig te beëindigen, ondanks dat hij nog een contractjaar over had.

Gedurende zijn carrière behaalde de Australiër acht Grand Prix-zeges, 32 podiumplaatsen en drie polepositions. Het merendeel van deze prestaties behaalde hij tijdens zijn vijf jaar bij Red Bull, waar hij twee keer als derde eindigde in het wereldkampioenschap.

David Coulthard is van mening dat Ricciardo’s carrière langzaam ten einde kwam. “Daniel Ricciardo’s carrière lijkt voorbij in de Formule 1”, zei de Schot in de Formula For Success podcast. “Hij verliet de sport met acht overwinningen, maar het leek toch een beetje stilletjes uit te gaan.”

Coulthard ziet dat sommige coureurs moeite hebben om het maximale uit bepaalde auto's te halen, maar hij gelooft dat de beste coureurs zich altijd kunnen aanpassen. “De allerbesten halen het maximale uit wat de reglementen hen voorschrijven, ongeacht de omstandigheden."

Volgens Coulthard is er misschien gewoon een grens aan de energie en toewijding van een sporter. “Als je niet meer voor 100% toegewijd bent, kan geen enkele ervaring dat nog compenseren”, concludeerde hij.