Rijders in de pits: regen beïnvloedt eerste vrije training in Japan

Francesco Bagnaia is het MotoGP-weekend in Japan sterk begonnen door de snelste tijd te rijden in eerste vrije training. Met een tijd van 1'45.209 op zijn Ducati stond de Ducati-rijder bovenaan.

Jorge Martín en Fabio di Giannantonio sloten aan bij de top-drie op het natte circuit van Motegi. De sessie werd gekenmerkt door wisselende omstandigheden en enkele schuivers, maar Bagnaia hield het hoofd koel. In de openingsfase zette Maverick Viñales de eerste richttijd neer, die al snel werd verbeterd door Takaaki Nakagami. Jorge Martín nam vervolgens de leiding met een 1’45.318. Ondanks de regen wist Bagnaia nog een laatste snelle ronde neer te zetten, waarmee hij de snelste tijd van de sessie klokte met een 1’45.209. Kort daarna meldden de meeste rijders zich in de pits, omdat de omstandigheden snel verslechterden. De regen hield de rijders meer dan vijftien minuten in de pits, totdat Jack Miller als eerste de baan weer opging om de omstandigheden te verkennen. Al snel volgden de andere coureurs, maar de regen kwam terug, waardoor er nauwelijks nog verbeteringen in de rondetijden waren. Bagnaia sloot de sessie af met de snelste tijd, gevolgd door Martín en Di Giannantonio. Marc Márquez en Jack Miller vervolledigde de top-vijf, waarbij Miller ook de meeste ronden reed. 👊 @PeccoBagnaia tops a rain-disrupted FP1 in Motegi 🌧️@88jorgemartin and @FabioDiggia49 follow 💨#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/fmkSk9xkWt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2024