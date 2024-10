Piastri is duidelijk over teamorders: "Dat zal ons niet helpen ons doel te bereiken"

Oscar Piastri heeft aangegeven bereid te zijn om McLaren-teamorders te volgen om Lando Norris te helpen bij zijn jacht op de F1-wereldtitel. Hij is wel niet bereid dit tegen elke prijs te doen.

Piastri erkent dat het team zich in een sterke positie bevindt om zowel de coureurs- als de constructeurskampioenschappen te winnen. Met nog zes races en drie sprints te gaan, heeft Norris een 52-puntenachterstand op Verstappen. Piastri loopt 94 punten achter.

Hoewel Piastri bereid is Norris te helpen, is hij duidelijk over zijn grenzen. Hij wil niet dat teamorders zijn eigen prestaties of trots in gevaar brengen.

“Het moet logisch zijn voor mij om hem voorbij te laten gaan", legt hij uit aan Auto Motor und Sport. Piastri voegt eraan toe dat hij teamorders als een onderdeel van de strategie ziet, zolang dit ook de doelen van het team dient.

De sterke teamgeest binnen McLaren is een belangrijk aspect van hun succes. Piastri herinnert zich hoe Norris hem in Baku hielp door Sergio Perez op afstand te houden, wat zijn overwinning mogelijk maakte.

Met McLaren die de kans heeft om voor het eerst sinds 1998 de constructeurskampioenschap te winnen, is Piastri zich bewust van het belang van de samenwerking. "We willen ook het constructeurskampioenschap winnen, en mijn race opofferen voor Lando zal ons niet helpen dat doel te bereiken."