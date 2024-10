Honda en Aprilia sluiten last minute belangrijke overeenkomsten

Zowel Aprilia als Honda hebben vandaag de komst van een nieuwe technisch directeur aangekondigd.

Voor Honda was het al bekend dat het op zoek moest naar een nieuwe technisch directeur, nadat Ken Kawauchi werd overgeplaatst naar het testteam. Voor de opvolging van de Japanner heeft de Japanse fabrikant bij de concurrentie gekeken.

Honda is erin geslaagd om Romano Albesiano los te weken bij Aprilia, waar hij de afgelopen elf jaar verantwoordelijk was voor de technische ontwikkeling van de RS-GP. Hij begint in 2025 aan zijn nieuwe rol.

"Dit is waar we naar zochten. We denken dat Romano uitstekend bij de filosofie van Honda past. Hij heeft veel ervaring en ik ben blij dat hij ons aanbod heeft geaccepteerd”, zegt teammanager Alberto Puig.

Het vertrek van Albesiano betekent dat Aprilia nu snel op zoek moest naar een vervanger. De Italiaanse fabrikant heeft Fabiano Sterlacchini aangetrokken als de nieuwe technisch directeur. Sterlacchini was tot twee maanden geleden de technisch directeur van het MotoGP-project bij KTM en heeft hiervoor zeventien jaar bij Ducati gewerkt.

Massimo Rivola, teambaas van Aprilia, is optimistisch over de veranderingen. Hij benadrukt dat het essentieel is om in het team en de samenwerking te geloven. Bij zoveel veranderingen draait het uiteindelijk om samenwerken stelt hij vast.