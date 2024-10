Geheimzinnige ontslagen bij FIA: wat drijft de sterkhouders tot vertrek?

Het gaat stilaan van kwaad naar erger met de FIA. De bond van de autosport moet opnieuw twee sterkhouders laten vertrekken. De vraag is waar ze de komende maanden en jaren heen gaan met hun manier van werken.

Het gaat stilaan van kwaad naar erger binnen de FIA. Opnieuw hebben twee mensen hun ontslag ingediend bij de motorfederatie. En het zijn eigenlijk opnieuw verre van de minste namen.

Alweer twee mensen vertrokken

Luke Skipper is de directeur van de afdeling communicatie en Jacob Bangsgaard de secretaris-generaal van mobiliteit. Ze kiezen allebei voor nieuwe uitdagingen in het leven, maar het is toch alweer een tegenvaller voor de FIA.

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem is de voorbije weken volop in het oog van de storm gekomen met zijn mening over het vloeken van spelers en de navolgende taakstraf voor Max Verstappen.

Veel prominente leden al vertrokken

En dus zijn er hier en daar ook geruchten dat de twee niet zomaar zouden zijn vertrokken. Skipper was er nog maar sinds 2022 en Bangsgaard sinds 2023, dus het is opmerkelijk dat ze nu allebei al hun ontslag indienen.

Ze zijn bovendien ook niet de eersten, want ook Steve Nielsen en Tim Goss zijn ondertussen al gestopt bij de FIA. Ook Deborah Meyer van de FIA Women in Motorsport-commissie is er ondertussen al mee opgehouden. En ook Natalie Robyn is er al mee gestopt ondertussen - zij was CEO onder Ben Sulayem.