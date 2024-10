Carlos Sainz krijgt steun van wereldkampioen: "Audi had hem niets bijzonders gebracht"

Carlos Sainz heeft met zijn overstap van Ferrari naar Williams voor 2025 een opvallende keuze gemaakt.

Hoewel hij opties had bij teams als Mercedes en Audi, koos de Spaanse coureur voor een nieuw avontuur bij het historische Britse team. Jacques Villeneuve, voormalig wereldkampioen met Williams, steunt de beslissing van Sainz volledig.

Villeneuve gelooft dat de overstap naar Williams voor Sainz de juiste keuze was. “Audi zou hem waarschijnlijk nooit naar iets bijzonders hebben gebracht", aldus Villeneuve.

Sainz gelooft dat het team over de juiste ingrediënten beschikt om weer geschiedenis te schrijven. Van slechts vier punten zijn ze inmiddels gegroeid naar zestien na de Grand Prix van Singapore.

Teamchef James Vowles heeft vertrouwen in de aanpak van Sainz. Tijdens een etentje bespraken ze hoe de coureur zich volledig wil inzetten voor Williams. Vowles hoopt dat ze tegen 2027 of 2028 in staat zullen zijn om races te winnen.

Sainz ziet zijn tijd bij Ferrari als een belangrijk hoofdstuk dat hem tot hier heeft gebracht. Hij is vastbesloten om vanaf 1 januari alles te geven aan zijn nieuwe team.