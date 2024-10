🎥 Einde van een tijdperk: Fransman beëindigt succesvolle carrière en kijkt uit naar de toekomst

Nicolas Lapierre heeft besloten om zijn raceloopbaan te beƫindigen.

De 40-jarige Fransman kondigde zijn afscheid aan in een video op Instagram, waarin hij aangaf dat het tijd was om zijn helm aan de haak te hangen en dit hoofdstuk af te sluiten. Hij blikte terug op zijn carrière met trots en noemde zijn laatste race, de 8 uur van Fuji, een geweldige manier om af te sluiten.

Sportief directeur

Op 1 januari wordt Lapierre sportief directeur van het endurance-team van Alpine. Hij kijkt ernaar uit om zijn ervaring te gebruiken aan de andere kant van de pitmuur, na jarenlang als coureur voor het team te hebben gereden.

Lapierre heeft een indrukwekkend palmares opgebouwd in de autosport. Aan het begin van deze eeuw werd hij gezien als een groot Frans talent, maar een doorbraak in de Formule 1 bleef uit.

In de langeafstandsracerij boekte hij echter veel succes, waaronder vier overwinningen in de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse, met daarnaast twee derde plaatsen in het algemeen klassement. Dit jaar speelde hij een cruciale rol in het opstarten van het Hypercar-project van Alpine.

Voor de laatste race van het seizoen in Bahrein zal Lapierre niet meer als coureur in actie komen. Hij neemt de tijd om zich voor te bereiden op zijn nieuwe rol als sportief directeur.