Hoe winterbrandstoffen jouw portemonnee kunnen beïnvloeden bij de pomp - verassende feiten!

Het is oktober en dat heeft zo zijn gevolgen. Ook aan de pomp, want vanaf heden tanken we winterbenzine en winterdiesel. Dat ziet er wat anders uit dan de 'gewone' zomerbenzine en zomerdiesel. Heeft het ook gevolgen voor de consument?

Op 1 mei komt de 'zomerbenzine' in de pomp, op 1 oktober is het de winterbenzine. Voor diesel gelden dezelfde regels. En dat is absoluut geen toeval, want het gaat ook over kwaliteit.

Winterbenzine en winterdiesel

"De zekerheid van goed functioneren bij lage temperaturen is veel belangrijker dan het geringe verlies aan vermogen", aldus Ben Roels in Het Laatste Nieuws over de winterbenzine en de winterdiesel.

Roels is docent autotechnologie aan de Karel De Grote Hogeschool en expert in het thema. "Bij lage temperaturen treedt er vlokvorming op van de paraffines of aardoliedestillaten in de dieselbrandstof, wat tot aanvoerproblemen of zelfs verstoppingen kan leiden."

Verstoppingen afblokken

Om dat te vermijden worden er dus bestanddelen toegevoegd om die verstoppingen af te blokken. Rest de vraag: heeft dat ook zijn gevolgen aan de pomp qua prijzen of net niet?

Volgens Roels zullen de prijzen eerder dalen dan stijgen, want de bestanddelen toevoegen is vrij goedkoop. En bovendien zou je ook nog iets minder liters gaan verbruiken, afhankelijk van de rijstijl en hoe zwaar het weer is natuurlijk.