Formule 1 sluit historische miljardendeal

De Formule 1 heeft een geweldige nieuwe verbintenis aangegaan. Ze gaan voor liefst 10 jaar in zee met LVMH en dat zou alles samen over een letterlijke miljardendeal gaan.

LVMH is het bedrijf dat onder meer Louis Vuitton en Tag Heurer weet te overkoepelen. Dat bedrijf zou nu aan de slag gaan met de Formule 1. Daardoor komen er opnieuw heel wat gelden vrij.

Er wordt gesproken dat het gaat over een deal van 10 jaar aan een bedrag van (minstens) 100 miljoen euro per jaar, waardoor er alles samen minstens een miljard euro binnenloopt bij de Formule 1.

Stefano Domenicali, de voormalige teambaas van Ferrari en nu de CEO van de Formula One Group, is uiteraard ten zeerste opgetogen over de nieuwe miljardendeal.

Baanbrekend partnership

"Onze sport is gebaseerd op het meedogenloze streven naar uitmuntendheid, een waarde die ook de kern vormt van LVMH. Daarom ben ik verheugd te kunnen aankondigen dat dit historische partnerschap in 2025 van start zal gaan", aldus Domenicali.

“Dit is een baanbrekend partnerschap voor beide bedrijven, en ik wil Bernard en Frédéric Arnault bedanken voor hun visie en inzet om dit tot leven te brengen.”