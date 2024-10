De jongste F1-coureur ooit viert jubileum: ontdek het indrukwekkende begin van Max Verstappen's carrière

Het is exact tien jaar geleden dat Max Verstappen voor het eerst in een racewagen stapte. De pas 27 jaar geworden Nederlander heeft er al een geweldige carrière opzitten ondertussen.

Een paar dagen geleden mocht Max Verstappen zijn 27e verjaardag vieren. De Nederlander werd in Hasselt geboren op 30 september 1997 en zette als zoon van Jos Verstappen meteen zijn eerste stappen in de kartingwereld.

Op 3 oktober 2014 maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut binnen de Formule 1. Hij mocht de vrije trainingen afwerken in Japan, enkele dagen nadat hij zijn licentie had gekregen.

At the wheel of an F1 car, aged 17 years and three days 😲#F1 || @Max33Verstappen 🇳🇱 pic.twitter.com/xROmDKefd4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 3, 2024

In 2015 maakte hij vervolgens zijn 'echte' debuut door ook races te gaan rijden, te beginnen in Melbourne in maart. Het begin van een interessante carrière, die hem al heel veel heeft opgeleverd ondertussen.

Drievoudig wereldkampioen

De in België geboren Nederlander won al 61 Grote Prijzen en stond al meer dan honderd keer op het podium. Hij werd de voorbije drie seizoenen bovendien ook wereldkampioen in de Formule 1.

Ook in het seizoen 2024 staat hij er goed voor om een vierde opeenvolgende titel te gaan pakken. Zijn eerste overwinning was in Spanje in 2016, zijn laatste in Spanje dit jaar.