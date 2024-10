Carlos Sainz spreekt zich uit: Ferrari, Lewis Hamilton en de 'indirecte oorzaak'

Carlos Sainz stopt na dit seizoen bij Ferrari. Door de komst van Lewis Hamilton is er voor hem geen zitje meer vrij. De Spanjaard heeft zich nu uitgelaten over zijn einde bij Ferrari en wat hij van Lewis Hamilton vindt.

In 2025 zullen het Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn die in de Ferrari plaats zullen nemen. Voor Carlos Sainz is er op die manier geen plaats meer. Pijnlijk nieuws voor de Spanjaard, die onlangs nog had verlengd bij de renstal.

De kans is groot dat Sainz zelf zal overstappen naar Williams. Daardoor lijkt de kans dat hij nog veel races zal winnen eerder klein te gaan worden de volgende jaren.

Indirecte oorzaak

Toch wil hij optimistisch blijven en ook Ferrari noch Lewis Hamilton iets verwijten. Dat liet hij ook zeer duidelijk verstaan in een interview met AS.

"Ik heb geen slechte woorden voor Ferrari. Ik denk ook niet dat ze slechte woorden voor mij over hebben. Het is geen relatie die kapot is gegaan omdat we niet gelukkig met elkaar zijn, maar vanwege een indirecte oorzaak."

Geen nee zeggen tegen zevenvoudig wereldkampioen

"Indien Hamilton niet was gekomen, dan zou ik waarschijnlijk kunnen vernieuwd hebben bij Ferrari. Maar ik snap dat je geen nee zegt tegen een zevenvoudig wereldkampioen."