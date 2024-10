Amerikanen maken zich zorgen over cyberaanvallen in ... Chinese auto's

Chinese auto's zijn steeds meer in trek. Zo ook onder meer in Mexico. Diverse mensen maken zich daar nu zorgen over. Zeker in de Verenigde Staten is er paniek aan het ontstaan.

Politici in de VS zijn bezorgd dat Chinese voertuigen kunnen worden ingezet om geavanceerde cyberaanvallen uit te voeren. Daarom dat ze ook actie gaan ondernemen richting ... Mexico. Schrik voor cyberaanvallen Een groep van 21 leden van het Amerikaanse Congres heeft de nieuwgekozen president van Mexico, Claudia Sheinbaum opgeroepen om op te letten met de wagens die worden geproduceerd in Mexico met steun van China. De Verenigde Staten zelf hebben onlangs een verbod voorgesteld op de verkoop van voertuigen met Chinese software en hardware op Amerikaans grondgebied, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de nationale veiligheid. Brief richting Mexico Ze hebben nu in de Verenigde Staten schrik dat de Chinese bedrijven via Mexico alsnog zouden proberen cyberaanvallen in te zetten op de VS. Dat meldt alvast Carscoops. "De huidige wagens hebben geavanceerde technologie. Wij geloven dat de Chinese bedrijven, die enorme staatssubsidies ontvangen, nu Mexico als uitvalsbasis proberen te gebruiken om de Amerikaanse markt te betreden", klinkt het onder meer in een brief aan de Mexicaanse presidente.