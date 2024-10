Waarom Lando Norris een toekomstige kampioen kan worden: deze houding zal hem voordelen opleveren

Damon Hill heeft toegelicht waarom hij denkt dat de ontevredenheid van Lando Norris een voordeel zal zijn gedurende zijn carrière.

De 24-jarige Norris staat 52 punten achter Max Verstappen, met nog zes races te gaan in het seizoen. Hill gelooft echter dat het feit dat Norris niet tevreden is met de tweede plaats, hem toch een goede uitgangspositie biedt voor de toekomst.

Norris staat erom bekend vaak pessimistisch en overdreven kritisch op zijn prestaties te zijn, wat hem onder kritiek heeft gebracht. Hill ziet het echter als iets positiefs dat Norris zal helpen om zich tijdens zijn carrière verder te ontwikkelen.

“Ik denk dat hij de ingrediënten heeft”, vertelde de 64-jarige in de F1 Explains-podcast. “Ik denk dat hij de kwaliteiten heeft.

“Hij was ontevreden met de tweede plaats. Ik zag enkele opmerkingen die hij maakte tijdens de zomervakantie, waarin hij zei dat hij in het begin van dit seizoen niet goed genoeg was."

"Dat is het teken van iemand die zichzelf op de proef gaat stellen. Hij zal niet tevreden zijn met alleen maar goed genoeg zijn. Hij wil de beste zijn.”