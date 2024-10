Red Bull zit nog niet op niveau, maar nadert moment van de waarheid: "Grote wake-up call"

Helmut Marko is optimistisch dat de Grand Prix van de Verenigde Staten cruciaal zal zijn voor de titelkansen van Red Bull. Max Verstappen heeft een comfortabele voorsprong, maar McLaren en Lando Norris zitten hem op de hielen.

De race in Singapore bracht echter enige opluchting voor Red Bull. Na enkele teleurstellende resultaten wist Verstappen de schade te beperken door tweede te worden achter Norris. Helmut Marko beschreef deze prestatie als een stap in de goede richting, al gaf hij toe dat Red Bull nog niet op het niveau is waar ze willen zijn.

Verstappen gaat de laatste zes races van het seizoen in met een voorsprong van 52 punten op Norris. Dit terwijl Red Bull in de constructeurscompetitie 41 punten achterloopt op McLaren.

Hoewel de voorsprong groot lijkt, heeft McLaren dankzij een sterke ontwikkeling van hun veel terrein gewonnen op Red Bull. Red Bull daarentegen heeft veel moeite gehad met de ontwikkeling van hun RB20 wat voor problemen heeft gezorgd.

Volgens Marko is tweede worden niet genoeg voor Red Bull. Monza was een grote wake-up call, waar alles mis leek te gaan. Het team heeft sindsdien hard gewerkt aan verbeteringen, waaronder een aangepaste vloer.

Met de Grand Prix van Austin in het vooruitzicht, kijkt Red Bull nu naar de prestaties op het Circuit of the Americas om een beter idee te krijgen van waar ze staan. Dit circuit is representatiever voor de meeste van de resterende circuits, en Marko gelooft dat de prestaties in Austin bepalend zullen zijn voor hun titelkansen dit jaar.