Red Bull verlengt samenwerking voor de toekomst: "Sterke band die we in de afgelopen drie jaar hebben opgebouwd"

De samenwerking tussen Red Bull en Hard Rock International zal meer toegang bieden voor Formule 1-fans. Hard Rock, bekend om zijn hotels en live entertainmentlocaties, gaat evenementen organiseren zoals watch parties in meer dan 300 vestigingen verspreid over 74 landen.

Christian Horner is dan ook zeer trots over deze contractverlenging. “Hard Rock's dubbele inzet voor ons team is een bewijs van de sterke band die we in de afgelopen drie jaar hebben opgebouwd.”

Een van de eerste gezamenlijke initiatieven in het vernieuwde partnerschap is de steun van Red Bull voor de 25e jaarlijkse 'Pinktober'-campagne van Hard Rock. Deze campagne richt zich op fondsenwervingen voor borstkankeronderzoek.

Red Bull zal deelnemen aan races met een speciaal roze Hard Rock-logo, dat zichtbaar zal zijn op de RB20 en op de racesuits van Verstappen en Perez. Deze branding is te zien tijdens de Grote Prijzen van Mexico-Stad en São Paulo.

Met deze vernieuwde samenwerking tussen Red Bull en Hard Rock International, lijkt de toekomst van het partnerschap alvast veelbelovend. Fans kunnen zich verheugen op meer evenementen en unieke ervaringen die de Formule 1 verder in de schijnwerpers zetten.

šŸšØ Red Bull will have a special pink logo design on the RB20 and driver overalls in honour of PINKTOBER, in collaboration with Hard Rock



The logo will be present in both Mexico and Brazil! pic.twitter.com/A6f70TA3wb