Opvallend: Formule E introduceert regel voor meer diversiteit in de autosport

Volgende maand zullen Formule E-teams deelnemen aan de pre-season test in Valencia, waarbij een unieke regel van kracht is.

De pre-season test vindt plaats van 4 tot en met 7 november op het Ricardo Tormo Circuit. Alle elf teams en 22 coureurs zullen aanwezig zijn, maar de focus op de laatste testdag ligt op vrouwelijke coureurs. Teams worden aangespoord om zelfs twee vrouwelijke coureurs een kans te geven.

Formule E benadrukt dat er geen eenvoudige oplossing is om diversiteit te vergroten, maar dat dit een belangrijke stap is. "Als we vrouwen gelijke kansen willen bieden, moeten we ervoor zorgen dat ze dezelfde omstandigheden hebben als de huidige coureurs."

Het is niet voor het eerst dat de Formule E zo'n test organiseert. In 2018 vond een soortgelijke test plaats in Diriyah. Voor de aankomende test is het nog niet bekend welke vrouwelijke coureurs zullen deelnemen.

In de geschiedenis van de Formule E hebben slechts drie vrouwelijke coureurs deelgenomen aan een officiële race. Katherine Legge, Michela Cerruti en Simona de Silvestro konden echter niet door breken in de top van het kampioenschap.

Gen4-bolide

Ondertussen wordt er ook al gewerkt aan de ontwikkeling van de Gen4-bolide, die in het seizoen 2026/2027 wordt verwacht. Naar verluidt zullen deze auto's uitgerust zijn met een technologie die ontbreekt in andere raceklassen en vaak als obstakel wordt gezien voor vrouwelijke coureurs. Deze aanpassing kan immers een grote impact hebben op de toegankelijkheid van de sport voor vrouwen.