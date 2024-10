Lewis Hamilton doorbreekt taboe: "We zijn hem dankbaar zo open te zijn"

Formule 1-legende Lewis Hamilton heeft zich in een recent interview uitgesproken over zijn lange strijd met mentale gezondheidsproblemen.

In een gesprek met het Sunday Times Style-magazine vertelde de zevenvoudig wereldkampioen openhartig over de uitdagingen die hij jarenlang heeft ervaren. De Engelsman ervaarde onder andere depressie en de druk die kwam kijken bij zijn eerste jaren als coureur. Ook het racisme waarmee hij op school te maken kreeg, speelde een belangrijke rol in zijn mentale worstelingen.

De Britse organisatie 'Mind', die zich inzet voor mentale gezondheid, heeft positief gereageerd op zijn openheid. De organisatie prees Hamilton voor zijn eerlijkheid en moed om een onderwerp aan te snijden dat nog altijd vaak als taboe wordt gezien.

Tegenover Motorsport.com was de organisatie de wereldkampioen dan ook zeer dankbaar. "We zijn dankbaar dat Lewis Hamilton zo open is over zijn ervaringen met depressie en de impact van jarenlang racisme in zijn leven.”

De organisatie helpt het spreken over mentale gezondheid om gesprekken te normaliseren en het stigma dat rond dit onderwerp hangt te doorbreken. "Je uitspreken en erover praten kan dit soort gesprekken normaliseren en het stigma dat op mentale gezondheid ligt wegnemen.”

Het delen van persoonlijke ervaringen kan ervoor zorgen dat anderen zich gesteund voelen om over hun eigen problemen te praten.