Financieel rapport laat opmerkelijke cijfers zien van McLaren

McLaren heeft in 2023 een indrukwekkend herstel laten zien, zowel op sportief als financieel vlak.

In de Formule 1 kende McLaren nochtans een moeizaam begin van het seizoen, maar dankzij belangrijke upgrades vanaf de Grand Prix van Oostenrijk, wist het team zich te herstellen. Het team eindigde op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Ook in IndyCar wist McLaren indruk te maken. Het team boekte 10 podiumplaatsen dankzij de prestaties van Patricio O'Ward, Felix Rosenqvist en Alexander Rossi.

Financieel gezien herstelde McLaren zich aanzienlijk sinds de impact van de coronacrisis in 2020. Waar het team in 2022 nog een nettoverlies van bijna €66,7 miljoen rapporteerde, sloot McLaren 2023 af met een nettowinst van ongeveer €14,95 miljoen. De totale omzet steeg volgens Racing News in die periode van €377,2 miljoen naar €495,65 miljoen.

Een van de meest opvallende cijfers is de winst van het F1-team zelf. In 2023 realiseerde het team een winst van bijna €28,75 miljoen, terwijl er in 2022 nog sprake was van een verlies van €4,6 miljoen.

Ook de salariskosten van de groep stegen aanzienlijk. Deze groeiden van €89,7 miljoen in 2022 naar net geen €115 miljoen in 2023.