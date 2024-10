Aston Martin in de gevarenzone: 'Zorgwekkende situatie voor het luxemerk'

Aston Martin bevindt zich in woelige wateren. Het automerk heeft tegenvallende verkoopcijfers en een dalende aandelenwaarde.

Ondanks de schoonheid van hun modellen, zoals de nieuwe DB12 en de vernieuwde Vanquish, lukt het het merk niet om de verkoopdoelstellingen te behalen. Dit probleem is niet uniek voor Aston Martin. Ook andere luxemerken zoals Maserati hebben het moeilijk.

In een recent interview met Reuters onthulde CEO Adrian Hallmark dat Aston Martin ongeveer 1.000 verkopen tekortkomt om de doelstellingen voor 2024 te halen. Dit is zorgwekkend, vooral gezien de verwachtingen die het merk had na de lancering van nieuwe modellen.

Aston Martin heeft zijn aandeelhouders al gewaarschuwd dat de winst lager zal uitvallen dan eerder voorspeld. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de productie mogelijk moet worden aangepast om aan de marktvraag te voldoen.

Als we naar de aandelenkoers van Aston Martin kijken, dan zien we een somber beeld. Dit jaar is het aandeel met maar liefst 50 procent in waarde gedaald, wat zorgt voor onzekerheid onder investeerders. Het merk staat momenteel op het laagste niveau sinds november 2022.

Nieuwe Modellen

De hoop van Aston Martin is gevestigd op de nieuwe modellen die binnenkort op de markt komen. De DB12, de vernieuwde Vanquish en de opgefriste DBX moeten de verkoop een boost geven en het merk helpen zijn weg uit het dal te vinden.