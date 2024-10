📷 Ferrari presenteert zijn meest volmaakte auto tot nu toe

De 12Cilindri heeft een gedurfd en controversieel ontwerp dat fans en critici verdeeld heeft. De horizontale neus herinnert zich aan de legendarische 365 GTB4 Daytona.

Onder de motorkap ligt een krachtige V12-motor die 819 pk genereert. Deze motor, die zijn oorsprong vindt in de 812 Competizione, blijft trouw aan Ferrari's traditie door vrij te zijn van hybride.

Het chassis van de 12Cilindri is ontworpen voor een betere stijfheid en is 15 procent stijver dan dat van de 812 Superfast. Gemaakt van gerecycled aluminium, vermindert het niet alleen het gewicht, maar ook de ecologische impact van de productie.

De 12Cilindri biedt een unieke rijervaring die comfort en prestaties naadloos combineert. Hoewel het misschien niet zo rauw en extrovert is als eerdere modellen, biedt het volgens Top Gear een verfijnde manier om van de Ferrari-ervaring te genieten.

Met de 12Cilindri heeft Ferrari een auto ontwikkeld die het meest complete model in zijn lijn kan zijn. Het combineert traditioneel vakmanschap met moderne technologie.

