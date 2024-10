Stoffel Vandoorne krijgt nieuwe teambaas en het is geen onbekende: 'Hij kon het niet beter zijn'

Maserati heeft aangekondigd dat Cyril Blais is aangesteld als de nieuwe teambaas van het Formule E-team. Blais neemt de leiding over het team in hun elfde seizoen in de Formule E.

Cyril Blais had afgelopen seizoen de functie van plaatsvervangend teamleider bij Maserati en heeft nu de stap gemaakt naar team principal. Hij volgt hiermee José Aznar op Sinds zijn komst bij Maserati heeft Blais verschillende belangrijke functies vervuld. Na zijn rol als race-engineer voor zowel di Grassi als Maximilian Günther, werd hij benoemd tot hoofdingenieur. Blais kijkt uit naar de nieuwe coureurscombinatie van Stoffel Vandoorneen Jake Hughes. Hij hoopt dat de sterke teamdynamiek de prestaties zal verbeteren. Een van de belangrijkste lessen die Blais heeft geleerd tijdens zijn rol als plaatsvervangend teamleider, is dat het succes van een race-team altijd het resultaat is van een gezamenlijke inspanning. “Het is gemakkelijk om goed samen te werken en te presteren, maar de ware aard van dingen komt naar boven in moeilijke tijden." Blais benadrukte ook het belang van teamgeest en karakter. “De kracht en vastberadenheid die het team de afgelopen twee seizoenen heeft getoond, hebben me geholpen te begrijpen wat er nodig is om te presteren."