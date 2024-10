Rechtszaak tegen Formule 1: 'Hij was de rechtmatige wereldkampioen van 2008, niet Lewis Hamilton'

Felipe Massa is optimistisch dat zijn juridische strijd tegen de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone snel zal worden afgesloten.

In maart dit jaar kondigde Massa aan dat hij een rechtszaak had aangespannen tegen de sport en de betrokken instanties. De zaak betreft de titel van Lewis Hamilton in 2008, die Massa met slechts één punt misliep.

Massa en zijn team beweren dat hij moet worden erkend als de rechtmatige winnaar van het kampioenschap, dat geplaagd werd door de 'Crashgate'-schandalen, die de Singapore Grand Prix van dat jaar overschaduwden. Tijdens deze race leidde Massa het peloton, totdat Nelson Piquet Jr. opzettelijk zijn auto crashte.

Dit leidde tot een reeks van gebeurtenissen die Fernando Alonso in staat stelde de overwinning te behalen. De race van Massa eindigde op een teleurstellend vijftiende plaats, mede door een mislukte pitstop.

De rechtszaak werd in gang gezet na opmerkingen van Ecclestone waarin hij samen met Charlie Whiting en de voormalige FIA-president Max Mosley, op de hoogte waren van de race-manipulatie door Renault. Massa en zijn juridische team eisen dan ook erkenning van de FIA voor het feit dat zij haar regels heeft geschonden door de crash van Piquet niet onmiddellijk te onderzoeken.

In de rechtszaak vraagt Massa ook om schadevergoeding, omdat hij gedurende de afgelopen 16 jaar niet is erkend als wereldkampioen. In een interview met RacingNews365 bevestigde Massa dat de rechtszaak al vier tot vijf maanden loopt en dat hij hoopt op een rechtvaardige uitkomst.