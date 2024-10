Opvallende anekdote van ex-collega doet stof opwaaien: "Ik ben de enige die niet met Adrian Newey wilde werken"

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner gelooft dat hij de enige persoon in de geschiedenis van de sport is die niet met Adrian Newey wilde werken.

Danner ontmoette Newey begin jaren tachtig tijdens zijn deelname aan het F2-kampioenschap met het March-BMW-team. Danner kreeg destijds een kans om in de Formule 2 te werken. In 1981 werd hij door BMW aangeboden om deel te nemen in het March-BMW fabrieksteam, waar Newey zijn race-ingenieur zou worden.

Ondanks toekomstige roem die Newey zal krijgen als een van de beste ontwerpers in de Formule 1, vond Danner het geen succesvolle samenwerking. "Ik had geen ervaring, en Adrian ook niet”, vertelde Danner.

"Hij was heel ongeconcentreerd en vergat bijvoorbeeld de radio los te koppelen." Voor Danner was het duidelijk dat Newey meer een ontwerper was dan een race-ingenieur.

Danner besloot uiteindelijk niet met Newey verder te werken en koos voor Ralph Bellamy als zijn ingenieur. Newey ging verder met het werken voor Johnny Cecotto.

"Ik ben waarschijnlijk de enige in de motorsportwereld die ooit heeft gezegd niet met Adrian Newey te willen werken", zei Danner lachend in Formula Scout. Terwijl Newey uiteindelijk uitgroeide tot een legendarische ontwerper, vervolgde Danner zijn carrière in de Formule 1 bij teams als Zakspeed, Osella, Arrows en Rial.