Ford maakt line-up voor Dakar bekend met een verrassende naam

Na het aantrekken van Carlos Sainz senior en Nani Roma heeft Ford nu ook Mattias Ekström gepresenteerd voor de Dakar Rally 2025.

Ford staat aankomende Dakar Rally aan de start met een indrukwekkende line-up. Nani Roma, tweevoudig Dakar-winnaar, maakte vorig jaar al zijn debuut voor het Amerikaanse merk. Regerend kampioen Carlos Sainz senior werd in mei toegevoegd aan het team. Nu is ook de ervaren coureur Mattias Ekström aangetrokken om de line-up compleet te maken.

Ekström gaat zich deze maand al voorbereiden op de Dakar door zijn officiële debuut voor Ford te maken in de Rallye du Maroc. Daar zal hij aan de start verschijnen met de Raptor T1+. "Ik ben ontzettend enthousiast om deel uit te maken van het Dakar-programma van Ford", vertelde Ekström tijdens zijn presentatie.

Voor Mattias Ekström betekent dit dat hij voor het vijfde jaar op rij aan de start zal staan van de beroemde rally. In 2021 maakte de Zweed zijn debuut in de buggy-klasse met een Yamaha, waarna hij de afgelopen drie seizoenen voor Audi reed.

Met het Duitse merk won hij in totaal vier etappes, en zijn beste eindklassering was een negende plaats in 2022. Audi heeft echter besloten om het rally-programma stop te zetten en zich volledig te richten op hun Formule 1-project.

Ford stond vorig jaar al aan de start met de Raptor T1+, maar wist toen geen successen te behalen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een verbeterde versie van de auto. In Goodwood werd afgelopen juli het nieuwste prototype onthuld.