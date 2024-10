Fabrieksdirecteur verwittigt: "Dan gaan de Chinezen ons opeten"

Vic Daenen was ooit nog fabrieksdirecteur van Ford Genk. Ondertussen heeft hij een job te strikken in Duitsland, waar hij in Keulen de elektrificatie van de fabriek van de Ford Fiesta in goede banen probeert te leiden. Hij maakt zich ondertussen ernstige zorgen.

Op dit moment zijn de modellen die van de band rollen in Keulen elektrische wagens die vrij robuust zijn en meer dan 50.000 euro kosten. Volgens Vic Daenen is daar een duidelijke reden voor. Concurrentiemodel zeer moeilijk "Wij kunnen niet concurreren met een Chinese elektrische auto van 30.000 euro. Dat kan geen enkele Europese autobouwer. Vanaf ongeveer 45.000 euro kunnen we wel meedoen." "En dat doen we met de Explorer en de Capri. Daar is een markt voor. Als de CO 2 -uitstootnormen blijven wat ze zijn, moet de markt voor die auto’s aantrekken", aldus Daenen in De Tijd. Opgegeten worden door de Chinezen? De Europese normen zouden volgens Daenen zeker niet mogen worden versoepeld, want dan zouden ze in Keulen een dik probleem hebben. "Tegelijk vrees ik dat als de Europese normen niet worden versoepeld, we tegen 2030 een bloedbad in de Europese auto-industrie krijgen, omdat de Chinezen ons dan gaan opeten. China is de benchmark geworden voor elektrische auto's."